Erste Schätzungen: Daikin Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daikin Industries wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 197,88 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,29 Prozent erhöht. Damals waren 119,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.100,16 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Daikin Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.158,30 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 960,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 904,27 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4.848,76 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.752,34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at