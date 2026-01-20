DAIKIN INDUSTRIES Aktie

WKN DE: A1W1Q6 / ISIN: US23381B1061

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DAIKIN INDUSTRIES vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DAIKIN INDUSTRIES stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass DAIKIN INDUSTRIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll DAIKIN INDUSTRIES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,98 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 31,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 31,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
