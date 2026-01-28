Erste Schätzungen: Daimler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daimler lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daimler die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,361 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Daimler 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 40,81 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 2,76 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 155,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 157,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at