Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daimler präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Daimler stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,385 USD aus. Im letzten Jahr hatte Daimler einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 37,36 Milliarden USD gegenüber 37,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,59 Prozent.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 152,18 Milliarden USD, gegenüber 149,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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