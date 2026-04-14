Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daimler stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Daimler stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,396 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 36,96 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,97 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 155,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 149,21 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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