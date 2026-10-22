Daimler Truck Aktie
WKN DE: A3C9BA / ISIN: US23384L1017
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daimler Truck mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daimler Truck wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,576 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck noch 0,330 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,06 Milliarden USD gegenüber 12,33 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 55,97 Milliarden USD, gegenüber 51,38 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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