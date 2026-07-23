Erste Schätzungen: Daimler Truck präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daimler Truck veröffentlicht voraussichtlich am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Daimler Truck für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,44 Milliarden EUR gegenüber 11,67 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,56 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 49,30 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 45,53 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at