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WKN DE: A3C9BA / ISIN: US23384L1017

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daimler Truck präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daimler Truck wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,462 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Daimler Truck im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD im Vergleich zu 1,44 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 56,44 Milliarden USD, gegenüber 51,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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