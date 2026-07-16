Erste Schätzungen: Daishi Hokuetsu Financial Group, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daishi Hokuetsu Financial Group, wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 53,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 48,83 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 42,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 30,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 214,37 JPY, gegenüber 160,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 128,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,06 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at