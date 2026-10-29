Erste Schätzungen: Daishi Hokuetsu Financial Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, wird voraussichtlich am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 55,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, einen Gewinn von 38,23 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Daishi Hokuetsu Financial Group, mit einem Umsatz von insgesamt 25,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 51,72 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 226,52 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 160,59 JPY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 124,30 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 255,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net