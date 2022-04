Erste Schätzungen: Daito Trust Construction legt Quartalsergebnis vor

Daito Trust Construction wird voraussichtlich am 28.04.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 83,79 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daito Trust Construction noch -18,200 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 398,12 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 379,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1038,98 JPY, gegenüber 909,31 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1.574,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.488,92 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at