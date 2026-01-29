Daiwa House Industry Aktie

Daiwa House Industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daiwa House Industry gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Daiwa House Industry lässt sich voraussichtlich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daiwa House Industry die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,634 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie vermeldet.

Daiwa House Industry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 35,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 35,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

