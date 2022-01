Erste Schätzungen: Daiwa House Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daiwa House Industry präsentiert in der voraussichtlich am 10.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 87,08 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 97,58 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,85 Prozent auf 1.067,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.037,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 356,11 JPY, gegenüber 297,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4.394,96 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.126,77 Milliarden JPY generiert wurden.

