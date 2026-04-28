Daiwa House Industry Aktie
WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Daiwa House Industry wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,752 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daiwa House Industry in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 10,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 35,96 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 35,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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