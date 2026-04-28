Erste Schätzungen: Daiwa House Industry präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daiwa House Industry öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Daiwa House Industry im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 116,97 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 141,78 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.598,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.484,52 Milliarden JPY umgesetzt.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 483,27 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 514,00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5.607,85 Milliarden JPY, gegenüber 5.434,82 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at