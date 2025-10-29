Erste Schätzungen: Daiwa House Industry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daiwa House Industry wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 124,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,80 Prozent erhöht. Damals waren 101,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Daiwa House Industry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.422,95 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.365,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 473,41 JPY im Vergleich zu 514,00 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5.612,87 Milliarden JPY, gegenüber 5.434,82 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at