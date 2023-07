Erste Schätzungen: Daiwa House Industry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daiwa House Industry präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,535 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 29,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,413 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,40 Milliarden USD gegenüber 7,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,98 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD im Vergleich zu 3,47 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 35,62 Milliarden USD, gegenüber 36,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at