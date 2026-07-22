Daiwa House Industry Aktie

Daiwa House Industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daiwa House Industry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daiwa House Industry wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,72 Prozent auf 8,52 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 37,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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