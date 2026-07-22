Erste Schätzungen: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiwa House Industry präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 121,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiwa House Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 123,25 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.366,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.292,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 436,05 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 566,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 5.928,98 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 5.576,86 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at