Erste Schätzungen: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa House Industry präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,27 JPY gegenüber 127,74 JPY im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.390,65 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 477,81 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 514,00 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.615,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5.434,82 Milliarden JPY waren.

