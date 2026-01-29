Daiwa House Industry Aktie
WKN: 856805 / ISIN: JP3505000004
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Daiwa House Industry präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,27 JPY gegenüber 127,74 JPY im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.390,65 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 477,81 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 514,00 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.615,84 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5.434,82 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daiwa House Industry Co. Ltd.
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Daiwa House Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Daiwa House Industry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Daiwa House Industry Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Daiwa House Industry Co. Ltd.
|28,40
|1,43%