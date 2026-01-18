Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Daiwa Securities Group präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 31,43 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Daiwa Securities Group ein EPS von 33,06 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Daiwa Securities Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 386,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daiwa Securities Group 339,00 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 112,51 JPY, während im vorherigen Jahr noch 109,53 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 681,12 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.374,94 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at