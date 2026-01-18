Daiwa Securities Group Aktie
WKN: 857092 / ISIN: JP3502200003
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Daiwa Securities Group präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 31,43 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Daiwa Securities Group ein EPS von 33,06 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Daiwa Securities Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 386,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daiwa Securities Group 339,00 Milliarden JPY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 112,51 JPY, während im vorherigen Jahr noch 109,53 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 681,12 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.374,94 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daiwa Securities Group Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Daiwa Securities Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daiwa Securities Group Inc.
|8,35
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.