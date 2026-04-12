Daiwa Securities Group Aktie
WKN DE: A1CSNU / ISIN: US2340643012
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Daiwa Securities Group wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Daiwa Securities Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 53,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daiwa Securities Group 2,27 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,753 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4,38 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 9,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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