Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daiwa Securities Group wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,244 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiwa Securities Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Daiwa Securities Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 40,91 Prozent verringert.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,860 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,27 Milliarden USD, gegenüber 9,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at