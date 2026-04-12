Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group präsentiert Quartalsergebnisse

Daiwa Securities Group wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 28,82 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daiwa Securities Group einen Gewinn von 21,19 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daiwa Securities Group in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 167,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 346,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 119,28 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 109,53 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 692,63 Milliarden JPY, gegenüber 1.374,94 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at