Daiwa Securities Group Aktie

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WKN DE: A1CSNU / ISIN: US2340643012

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daiwa Securities Group lässt sich voraussichtlich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daiwa Securities Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,248 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 46,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,37 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,971 USD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 5,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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