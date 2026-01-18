Daiwa Securities Group Aktie
Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daiwa Securities Group veröffentlicht voraussichtlich am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Daiwa Securities Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,201 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,49 Milliarden USD gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,725 USD aus. Im Vorjahr waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 4,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
