Daiwa Securities Group Aktie
WKN: 857092 / ISIN: JP3502200003
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daiwa Securities Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daiwa Securities Group wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 39,57 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Daiwa Securities Group 22,20 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 33,63 Prozent auf 217,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 138,76 JPY je Aktie, gegenüber 126,04 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 854,18 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.479,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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