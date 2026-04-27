Erste Schätzungen: dAlba Global zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

dAlba Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2733,40 KRW gegenüber 2050,53 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,18 Milliarden KRW gegenüber 113,76 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9832,23 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6594,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 730,18 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 519,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at