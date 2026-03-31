Dalian Rubber & Plastics Machine a Aktie

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WKN: 766656 / ISIN: CNE0000018V0

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31.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dalian Rubber Plastics Machine A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dalian Rubber Plastics Machine A lädt voraussichtlich am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,256 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 CNY erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Dalian Rubber Plastics Machine A mit einem Umsatz von insgesamt 42,25 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 27,83 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,969 CNY je Aktie, gegenüber 1,00 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 225,72 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 230,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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