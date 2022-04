Erste Schätzungen: Dampskibsselskabet Norden A-S legt Quartalsergebnis vor

Dampskibsselskabet Norden A-S gibt voraussichtlich am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dampskibsselskabet Norden A-S noch -0,390 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Dampskibsselskabet Norden A-S 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 77,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dampskibsselskabet Norden A-S 604,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD, gegenüber 5,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

