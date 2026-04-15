Erste Schätzungen: Dana gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dana stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,385 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 126,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden USD – ein Minus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dana 2,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,640 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at