Erste Schätzungen: Dana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dana lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dana die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,705 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Dana 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,93 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dana 1,94 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 7,66 Milliarden USD, gegenüber 7,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at