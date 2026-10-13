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WKN DE: A0NC7J / ISIN: US2358252052

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dana wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dana im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,706 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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