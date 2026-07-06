Erste Schätzungen: Danaher mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danaher öffnet voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,83 USD. Dies würde einem Zuwachs von 137,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Danaher 0,770 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,66 Prozent auf 6,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 25,54 Milliarden USD, gegenüber 24,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at