Erste Schätzungen: Danaher präsentiert Quartalsergebnisse

Danaher wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

22 Analysten schätzen, dass Danaher für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,54 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,71 USD je Aktie, gegenüber 5,29 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 24,51 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 23,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at