Erste Schätzungen: Danaher vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Danaher präsentiert voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,94 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,97 Prozent erhöht. Damals waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,35 Prozent auf 5,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Danaher noch 5,74 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,41 USD im Vergleich zu 5,05 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 25,62 Milliarden USD, gegenüber 24,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at