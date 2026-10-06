06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Danaher zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Danaher wird sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Danaher 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 6,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,51 USD, gegenüber 5,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 26,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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