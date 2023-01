Erste Schätzungen: Danske Bank AS (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 02.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,318 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,322 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,27 Prozent auf 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Danske Bank AS (spons ADRs) noch 1,70 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,817 USD im Vergleich zu 1,12 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 5,64 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,53 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at