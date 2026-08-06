Daqin Railway Aktie
WKN DE: A0M4S1 / ISIN: CNE000001NG4
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daqin Railway legt Quartalsergebnis vor
Daqin Railway wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,090 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 CNY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 20,46 Milliarden CNY gegenüber 19,48 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,377 CNY, gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 81,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 77,42 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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