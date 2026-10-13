Daqin Railway Aktie

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WKN DE: A0M4S1 / ISIN: CNE000001NG4

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daqin Railway legt Quartalsergebnis vor

Daqin Railway äußert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,067 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Daqin Railway einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,70 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 CNY, gegenüber 0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 80,96 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,42 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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