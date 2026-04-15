Daqin Railway Aktie

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WKN DE: A0M4S1 / ISIN: CNE000001NG4

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daqin Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daqin Railway veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Daqin Railway im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,072 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 20,61 Milliarden CNY gegenüber 19,41 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,510 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 76,02 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 74,41 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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