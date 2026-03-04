Erste Schätzungen: Darden Restaurants präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Darden Restaurants lässt sich voraussichtlich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Darden Restaurants die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

30 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,95 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,74 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Darden Restaurants in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 3,33 Milliarden USD im Vergleich zu 3,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

32 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,17 Milliarden USD, gegenüber 12,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at