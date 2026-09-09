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WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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09.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Darden Restaurants stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darden Restaurants stellt voraussichtlich am 24.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

26 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,84 USD aus. Im letzten Jahr hatte Darden Restaurants einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Darden Restaurants in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden USD im Vergleich zu 3,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,10 USD, gegenüber 10,38 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 13,69 Milliarden USD im Vergleich zu 13,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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