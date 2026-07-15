Erste Schätzungen: Darling Ingredients öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Darling Ingredients wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Darling Ingredients noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Darling Ingredients 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,70 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Darling Ingredients 1,48 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,45 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at