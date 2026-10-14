Erste Schätzungen: Darling Ingredients stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darling Ingredients wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,30 Prozent auf 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Darling Ingredients noch 1,56 Milliarden USD umgesetzt.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,85 Milliarden USD, gegenüber 6,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at