Erste Schätzungen: DaShenLin Pharmaceutical Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,081 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll DaShenLin Pharmaceutical Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,35 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,60 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 27,39 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 26,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at