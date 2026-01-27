Dassault Systèmes Aktie

WKN: 901641 / ISIN: US2375451083

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Dassault Systèmes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dassault Systèmes lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,483 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dassault Systèmes noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 6,72 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

