Erste Schätzungen: Dassault Systèmes präsentiert Quartalsergebnisse

Dassault Systèmes präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,351 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 1,78 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at