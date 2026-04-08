Dassault Systemes Aktie
WKN DE: A3CRC5 / ISIN: FR0014003TT8
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dassault Systemes SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Dassault Systemes SE öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,302 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dassault Systemes SE ein EPS von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Dassault Systemes SE 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,53 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dassault Systemes SE 1,57 Milliarden EUR umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,910 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,36 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 6,24 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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