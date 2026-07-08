Erste Schätzungen: Dassault Systemes SE präsentiert Quartalsergebnisse

Dassault Systemes SE veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,302 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,54 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie, gegenüber 0,910 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,34 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 6,24 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at